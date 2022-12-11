Milyoner’de 1 milyon TL’lik Dede Korkut sorusu! Batu Alıcı 400 bin TL kazandı!

"Hangisi “Dede Korkut Hikayeleri”ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu Milyoner'de heyecan fırtınası estirirken 20 yaşındaki Batu Alıcı final sorusunu cevaplamamayı tercih etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gecede yarışan genç isim Batu Alıcı, 400 bin TL'yi alarak yarışmadan çekildi. 1 milyon TL değerindeki soruya cevap vermeyerek yarışmadan çekilen 20 yaşındaki Batu Alıcı, izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?

A- Bala Hatun

B- Banu Çiçek

C- Bamsı Beyrek

D- Bayındır Han

Doğru cevap: Bala Hatun

Batu Alıcı yarışmaya devam etmesi halinde Banu Çiçek yanıtını vereceğini söyledi. Genç yarışmacı, Milyoner'in final sorusunda yarışmadan çekilerek 400 bin TL kazanmayı başardı.

Türkiye'yi heyecana boğan genç yarışmacı alkış topladı.