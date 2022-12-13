Esra Erol haftaya birincilikle başladı

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, 12 Aralık Pazartesi günkü yayınıyla en çok izlenen program oldu.

Kantar Medya'dan alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde "Esra Erol'da" Tüm Kişiler kategorisinde %7,34 izlenme oranı ve %28,95 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.

Canlı yayında büyük yüzleşme

Esra Erol'da gündem yine oldukça hareketliydi. Nergiz Çağlak, kızı Gamze'nin Erdi isimli bir kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek Esra Erol'a geldi. Kızının evli bir adamla kaçtığından dolayı bir hayli gergin olan Nergiz Hanım, son bölümde öfke patlaması yaşadı. Erdi'nin rahat tavırları ise Esra Erol dahil stüdyodaki herkesi çileden çıkarttı. Kızının eve dönmesi için günlerdir yayına çıkan Nergiz Hanım'ın kızının programa Erdi ile birlikte gelmesi ortalığı iyice alevlendirdi.

Kendi arzusuyla Erdi ile birlikte olduğunu dile getiren Gamze'nin sözleri de annesini çıldırttı adeta. Erdi'den ayrılmayacağını dile getiren Gamze'nin ifadelerinin ardından Erdi'nin lakayt tavırları karşısında Nergiz Çağlak deliye döndü ve ayakkabısını fırlattı. Yalnızca Nergiz Hanım değil, eşi Erdi ve Gamze'ye hesap sormak için stüdyoya gelen Ayfer de sinirlerine hakim olamadı. Erdi'nin sözleri ve tavırları karşısında kendisine mukayyet olamayan Ayfer, oturduğu koltuktaki yastığı Erdi'ye fırlattı. Esra Erol; Ayfer'e karşı sesini yükselten, çirkin konuşmalarda bulunan Erdi'ye sert tepki gösterdi.

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