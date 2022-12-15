AsDor Milyoner’de! Kim Milyoner Olmak İster’de ‘ünlüler’ gecesi!

Kardeşlerim dizisinin sevilen çifti Asiye ve Doruk Milyoner’de Kenan İmirzalıoğlu’nun sorularını yanıtlayacak. Üç sezondur hem ekrana hem de sosyal medyaya damga vuran #AsDor Kim Milyoner Olmak İster’de nasıl bir performans sergileyecek?

atv ekranlarının başarılı oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster'de yarışıyor. Kardeşlerim'de Asiye Eren ve Doruk Atakul karakterlerine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran, Milyoner'de yarışmacı koltuğuna oturuyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1000. Bölüm heyecanı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster 1000. Bölüm heyecanını ünlü isimlerle ekrana taşıyor. Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, heyecan yaratmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Kardeşlerim dizisinin yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran konuk oluyor.

Ekranların en uzun soluklu bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'in özel bölümüne Kardeşlerim'den Su Burcu Yazgı Coşkun – Onur Seyit Yaran, Aldatmak'tan Feyza Sevil Güngör – Yusuf Çim ve Yalnız Kurt'tan Hasan Denizyaran – Jessica May ikilileri yarışıyor.

Kim Milyoner Olmak İster heyecan dolu özel bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de. AsDor ile Milyoner heyecanını kaçırmayın!