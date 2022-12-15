Asiye ve Doruk Kim Milyoner Olmak İster’de! Kardeşlerim oyuncuları yarışacak!

atv’nin ünlü oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı koltuğuna oturuyor. Kardeşlerim’den Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, Pazar akşamı Milyoner’de yarışacak.

atv'nin ünlü oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı koltuğuna oturuyor. Kardeşlerim'den Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, Pazar akşamı Milyoner'de yarışacak.Kardeşlerim'in başarılı oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı oluyor. atv'nin sevilen çifti Asiye ve Doruk'u canlandıran iki ünlü isim, Kim Milyoner Olmak İster 1000. Bölüm Özel programında Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında yarışma heyecanını yaşayacak.

Ünlü oyuncular Milyoner yarışmacısı oluyor

Büyük bir ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitlerken yeni bölümde yarışmacı koltuğuna ünlü isimler oturuyor. atv'nin heyecanla izlenen dizilerinin oyuncuları yarışmacı koltuğuna oturuyor. Kardeşlerim'den Su Burcu Yazgı Coşkun – Onur Seyit Yaran, Aldatmak'tan Feyza Sevil Güngör – Yusuf Çim ve Yalnız Kurt'tan Hasan Denizyaran – Jessica May ikililerinin yarışacağı Milyoner, yine büyük bir heyecana sahne olacak.

Son bölümde 1 milyon TL'lik sorunun heyecanıyla Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncuların performanslarıyla renklenecek.

Kardeşlerim'den Asiye ve Doruk'un yer alacağı Kim Milyoner Olmak İster özel bölümü ile Pazar 20.00'de atv'de.