1000. Bölüme özel konuklar...

Ekranların sevilen ve çok seyredilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 1000. bölümüne ulaştı.

1000. Programa özel atv'nin sevilen oyuncuları yarışacak

18 Aralık Pazar akşamı yarışma 1000'nci bölümü ile ekrana gelecek. Bu özel bölümde kanalın sevilen dizi oyuncuları yarışacak.

Bu özel bölümde; Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Yaran (Kardeşlerim), Jessica May, Hasan Denizyaran (Yalnız Kurt), Feyza Sevil Güngör, Yusuf Çim (Aldatmak) yarışmacı koltuklarına oturacaklar.

Kazanılan para ödülleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak.

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, Pazar akşamları saat 20.00'de atv ekranlarında.