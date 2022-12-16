Mutfak Bahane hafta finalinde büyük şok...

atv ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane’de sular durulmuyor. Her gün 2 çeyrek altın ve finalde de tam 10 bilezik hediye eden Mutfak Bahane’de heyecan dolu anlar yaşandı.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor. Birbirinden lezzetli yemeklere imza atan yarışmacılar arasında heyecan fırtınası dinmiyor.Final günü Sedef kayınvalideyi görenler gözlerine inanamadı. Gelinlikle stüdyoya gelen kayınvalide gelinlere gövde gösterisi yaptı.

Gül kayınvalide ise güzelleşme uğruna yüzüne yaptırdığı leblebi tozu ve karasakız maskeleriyle gelinine nispet yapmak isterken tanınmaz hale geldi.Fenomen gelin Zeynep, final günü gözyaşlarına boğuldu. Evliliğinde sorunlar yaşayan gelin, kaçarak evlendiği ve ailesi ile konuşmadığı dönem çektiği acıları gözyaşları içinde anlattı. Haftanın on bilezik kazananı ise Seda ve Harun çifti oldu.