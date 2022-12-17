Madrid’de Onur Seyit Yaran rüzgârı

atv’nin Cumartesi akşamları ekranlara gelen, hem Türkiye’de hem de dünyada ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim’in sevilen oyuncularından Onur Seyit Yaran, Madrid’den fırtına gibi geçti.

Rol aldığı diziler sayesinde ünü sınırları aşan ve İspanya'da da geniş bir hayran kitlesi bulunan Onur Seyit Yaran, katıldığı televizyon ve dergi çekimlerinde İspanyol hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

atv Distribution'ın satışını gerçekleştirdiği, İspanya'nın en büyük televizyon kanallarından Antena 3'ün daveti üzerine Madrid'e giden genç oyuncuyu kanal binasında hayranları karşıladı. Coşkulu kalabalığı karşısında bulunca şaşıran Yaran, bu ilgiyi karşılıksız bırakmayıp hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi.

İspanyolca teşekkür etti

Onur Seyit Yaran, İspanya'da yazılı basına da konuştu. Başta Hola dergisi olmak üzere 10 ayrı dergi, ünlü oyuncuyla röportaj yaptı. İspanya'da gördüğü ilgi karşısında büyük mutluluk yaşayan Onur Seyit Yaran, duygularını bir sosyal medya paylaşımıyla da dile getirerek sevenlerine İspanyolca teşekkür etti: "Sayenizde İspanya'daki hayallerime her geçen gün daha çok yaklaşıyorum. Güzel ilginiz ve sevginiz için teşekkür ederim, görüşmek üzere."

Teklifler aldı

Madrid sokaklarında yolu hayranları tarafından kesilen Onur Seyit Yaran, İspanya ziyareti sırasında oyunculuk teklifleri de aldı. Yaran, kariyer hedefleri arasında yurt dışının da olduğunu ve bu teklifleri mutlaka değerlendireceğini söyledi.