Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de yarışan Aldatmak dizisi oyuncuları ne kadar ödül kazandı? 17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi, İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağrılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster'de atv dizilerinin başarılı yıldızları yarışıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programda başarılı bir yarışma çıkaran Aldatmak dizisi oyuncuları izleyenlerden alkış aldı. Aldatmak dizisinde Oylum karakterine hayat veren Feyza Sevil Güngör ile Ozan karakterini canlandıran Yusuf Çim Milyoner'de ne kadar ödül kazandı?

Milyoner'de iyi bir performans sergileyen başarılı oyuncular 100 bin TL değerindeki soruya ulaştı. Milyoner izleyicisi olduklarını ifade eden Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim 100 bin TL'lik soruya hangi yanıtı verdi?

17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi, İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağrılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir?

a- Sinek

b- Palamut

c- Çekirge

d- Martı

Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim ne kadar ödül kazanacak?