Yalnız Kurt'un Altay'ı Hasan Deniz Yaran ile Meryem'i Jessica May Milyoner'de yarışıyor. 400 bin TL'lik soruya ulaşan ikilinin karşı karşıya kaldığı o soru: 1990’da katıldığı NBA All-Star Üçlük Yarışması’nda 30 atıştan 5’ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir?

Jessica May ve Hasan Denizyaran'ın muhteşem performansıyla devam eden Milyoner'de 400 bin TL değerindeki soru açıldı. Yalnız Kurt'un başarılı oyuncuları, dizideki iyi performanslarını yarışmaya da taşıdı. 400 bin TL değerindeki sorunun yanıtı ne oldu?

400 bin TL değerindeki basketbol sorusu büyük heyecan yaratırken sorunun cevabı merak edildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster basketbol sorusunun cevabı…

1990'da katıldığı NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir?

a- Michael Jordan

b- Magic Johnson

c- Shaquille O'Neal

d- Larry Bird