atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 50bin TL'lik soru heyecanı. İşte o soru: ABD’de yayımlanan bir dergi 2013’te 16 şehre içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster atv ekranlarında büyük bir heyecana sahne olmaya devam ediyor. Yalnız Kurt dizisinin yıldızlarından Hasan Denizyaran ile Jessica May'in yarıştığı Milyoner'de keyifli anlar yaşanıyor.

Milyoner'de 50 bin TL değerindeki soruya ulaşan ünlü oyuncular oldukça iyi bir performans gösteriyor. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Hasan Denizyaran ve Jessica May, 50 bin TL değerindeki soruya hangi yanıtı verdi?

İşte 50 bin TL değerindeki o soru!

ABD'de yayımlanan bir dergi 2013'te 16 şehre içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur?

a- Londra ve Berlin

b- Madrid ve Lizbon

c- Zürih ve Amsterdam

d- Mumbai ve Budapeşte

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor.