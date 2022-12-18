1000. Bölümü ile atv ekranına gelen Milyoner'de neler yaşandı? Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim'in karşı karşıya kaldığı o soru: Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve “sürekli olarak” anlamına gelen bir ifadedir?

Kim Milyoner Olmak İster 1000. Bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. atv dizilerinin yıldız oyuncularının katıldığı Milyoner 1000. Bölüm'de Aldatmak oyuncuları Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör yarıştı.

200 bin TL değerindeki soruya ulaşan iki başarılı oyuncu, 'çocuklar' için önemli bir miktar kazanmayı garantiledi. 200 bin TL'lik o sorunun yanıtı ne oldu? İşte o soru…

Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve "sürekli olarak" anlamına gelen bir ifadedir?

a- Hafta yedi gün

b- Yedi yirmi dört

c- Yıl on iki ay

d- Üç yüz altmış beş gün

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de ünlü oyuncular ne kadar para ödülü kazandı?