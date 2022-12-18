Leyla Kadir'in kazasının ardındaki gerçekleri öğrendi!

72. Bölümde neler yaşandı?

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı sevilen dizi "Kardeşlerim" Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Şengül'ün yardımına Akif yetişti

Hastaneye yetiştirilen Şengül bebeği sağ salim doğurdu. Umut herkesin umudu oldu. Gönül'ün bilerek yardım etmediğini gören Akif ise bunu kendi lehine çevirip ona şantaj yaptı. Orhan'ın bebeğe olan ilgisini kıskanan Gönül, dünyayı herkese çekilmez hale getirirken Şengül ise mutludur.

Doruk ile Asiye'nin arası açılıyor

Doruk'un annesine inanması Asiye'yi yaralar. Doruk ise annesini konfeksiyon atölyesine yüzleşmeye götürür. Nebahat çoktan kendini sağlama almıştır. Adam onu tanımadığını ve işten tasarruf yüzünden çıkartıldığını söyler. Annesine inanmak isteyen Doruk ile Asiye'nin arası iyice açılır ve Nebahat bu fırsatı kaçırmaz. Melis ile Doruk'u yakınlaştırmaya çalışır.

Tolga'nın babası eve baskın yapıyor

Tolga'nın yerini öğrenen babası ise eve baskın yapar. İçeride Oğulcan vardır ve önce ona patlar. Her şeyi kırıp dökmeye başlar. Tolga da eve gelince işler iyice kızışır. Oğulcan ve Tolga ondan kaçarken aniden çıkan araba Ahmet'e çarpar. Ona çarpan ise Gönül'dür.

Oğulcan, Afra'nın kırılan telefonu yerine annesinin sakladığı telefonunu verir.

Afra ise telefonu Leyla'ya verir. Telefonu kurcalayan Leyla, Kadir'in kaza görüntülerini bulur ve gördükleri karşısında şok olur.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!