Milyoner'de heyecan sürüyor. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran 50 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı. O sorunun yanıtı ne oldu?

Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran'ın konuk olduğu Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan yaşanıyor. Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı bir yarışma çıkaran genç oyuncular, 50 bin TL değerindeki soruya ulaştı. Heyecan dolu anların yaşandığı programda Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran ne kadar ödül kazandı?

50 bin TL değerindeki soruya ulaşan Kardeşlerim oyuncuları, bu soruda heyecan yaşadı.

İşte Milyoner'de 50 bin TL değerindeki o soru!

Miladi takvimin hangi yılı olursa olsun, bir yıl, ne eksik ne fazla, tam olarak, hangisine eşit olur?

a- 8760 saat

b- 365 gün

c- 52 hafta

d- 12 ay

50 bin TL değerindeki soruya Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun hangi yanıtı verecek?