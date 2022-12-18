Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik soru heyecanı! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner’de ‘olimpiyat’ sorusunun yanıtı ne oldu?

Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran'ın konuk olduğu Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan yaşanıyor. Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı bir yarışma çıkaran genç oyuncular, 100 bin TL değerindeki soruya ulaştı. Heyecan dolu anların yaşandığı programda Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran ne kadar ödül kazandı?

Soruları teker teker geride bırakarak 100 bin TL değerindeki soruya ulaşan Kardeşlerim oyuncuları, bu soruda heyecan yaşadı. Yarı yarıya joker haklarını 'olimpiyat sorusunda' kullanan oyuncular doğru yanıtı vermeye çalıştı.

İşte Milyoner'de 100 bin TL değerindeki o soru!

Olimpiyat oyuncularının sloganı olan "Daha Hızlı, Daha Yükseğe, Daha Güçlü" ifadelerine Temmuz 2021'de alınan kararla hangisi de eklenmiştir?

a- Daha Dayanıklı

b- Hep Birlikte

c- Daha Dürüst

d- Sonuna Kadar

Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun, 200 bin TL değerindeki soruya doğru yanıtı verdi mi?