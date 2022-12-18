Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran Milyoner’de! Ne kadar ödül kazandılar?

atv ekranının sevilen yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran Kim Milyoner Olmak İster’de yarışıyor. Asiye ve Doruk karakterlerini canlandıran başarılı oyuncular ne kadar ödül kazanacak?

Kardeşlerim dizisinin ünlü yıldızları Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı oldu. Kardeşlerim'de Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ile dizinin Doruk'u Onur Seyit Yaran, yarışmada büyük heyecan yaşadı. Kenan İmirzalıoğlu'nun soruları karşısında ter döken atv'nin başarılı yıldızları, yarışmacı koltuğunda oturmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?

Çok küçük yaşlarda oyunculuk macerasına atıldığını ifade eden Su Burcu Yazgı Coşkun, Karadayı'da Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldıklarını hatırlattı. O dönem 9 yaşında olduğunu ifade eden Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk serüvenini devam ettirirken eğitim hayatını da sürdürdüğünü açıkladı.

Kardeşlerim'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Onur Seyit Yaran ise oyuncu koçlarıyla çalışmaya devam ettiğini belirtti. Uzun süredir aynı ekiple çalıştıklarını dile getiren başarılı oyuncu, bu durumun kendilerinde bir rahatlık oluşturduğunu söyledi.

Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran'ın konuk olduğu Kim Milyoner Olmak İster 1000. Bölüm heyecanıyla atv'de.