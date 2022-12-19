Müge Anlı, 3000. programı ve doğum gününü aynı anda kutladı!

Ekranların sevilen programcısı Müge Anlı, 3000. program heyecanını yaşadı. atv'nin 15 sezondur ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert başarısını 3000. programla taçlandırdı.

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 3000. Bölümü ile ekrana geldi. Yıllardır milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, programın 3000. Bölümü'nü doğum günüyle birlikte kutladı. Programı izleyen, kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Müge Anlı, "Doğum günümü ve 3000. programı istesem denk getiremezdim. Çok mutluyum" sözlerini kullandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 15 yıldır Müge Anlı'yla birlikte olayları yorumlayan Avukat Rahmi Özkan da programda duygu dolu anlar yaşadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yüzlerce ödül aldığını ifade eden Rahmi Özkan, programın başarısına vurgu yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster itirafı...

Kim Milyoner Olmak İster'in yapımcısı Mehmet Çam'ın atv yöneticileri adına ödül verdiği Müge Anlı, geçmişte katıldığı yarışmada neler yaşadığını canlı yayında anlattı. Müge Anlı, 1 milyon TL'lik soruyu bilmek üzere olduğunu ancak 250 bin TL'lik soruda yarışmadan çekildiğini ifade etti.

15. sezonuyla atv ekranına gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te binlerce cinayet çözülürken on binlerce kayıp, ailesine kavuştu. Müge Anlı'nın sunumuyla atv ekranına gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.