İrem Doğan'ın feryadı! "Annem Yeliz Doğan evi, arabayı satıp kripto paraya yatırdı!"

Esra Erol'da programı yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Annesi Yeliz Doğan'ın evi terk ettiğini ifade eden İrem Doğan, soluğu Esra Erol'da aldı. İrem Doğan, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

atv'nin reyting rekortmeni programlarında Esra Erol'da yine Türkiye gündemine oturan bir konuyla izleyenleri ekran başına kilitledi. 22 yaşındaki İrem Doğan, "Annem evi, arabayı satıp kripto paraya yatırdı. Sonra da evden kaçtı" diyerek Esra Erol'da programına başvurdu. Çanakkale'de yaşayan annesi Yeliz Doğan'ın evden ayrılışını gözyaşları içinde anlatan genç kız, o günü unutamadığını söyledi.

"Babam MS hastası, ailenin yükü omuzlarımda!"

Babasının MS hastası olduğunu dile getiren İrem Doğan, "Yüzde 73 engelli bir babam var, koltuk değnekleriyle yürüyebiliyor. Şu an evin tüm yükü bende" dedi. Kaçtığı gün bankadan para çekip diş çektirmeye gideceğini belirten Yeliz Doğan, evden ayrıldıktan sonra bir kez daha dönmedi.

Annesinin 1 milyon TL üzerinde bir parayı alarak evden kaçtığını öne süren 22 yaşındaki İrem Doğan, babasıyla birlikte tüm ailenin mağdur olduğunu vurguladı. Kripto para aldığı iddia edilen Yeliz Doğan'ın sanal paralardan hiç anlamadığını söyleyen 22 yaşındaki genç kız, "Annem emlakçılık yapıyordu. Her şeyi ortağıyla birlikte planladığını düşünüyorum" diye konuştu.

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