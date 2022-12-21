Günler değişiyor birinci değişmiyor

Tüm Kişiler’in ilk dördü atv’nin!

atv, 20 Aralık'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinin ilk 4'üne yerleşti.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %7,69 izlenme oranı ve %29,13 izlenme payı alarak birinci oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam

Ekranların aksiyon dolu dizisi Ben Bu Cihan Sığmazam dün yayınlana yeni bölümüyle 20+ABC1 kategorisinde ise %6,62 izlenme oranı ve %14,63 izlenme payı alarak birinci olurken, Tüm kişiler kategorisinde %7,50 izlenme oranı ve %17,69 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi olarak ikinci sıraya yerleşti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan geçtiğimiz günlerde 3000. Programı geride bırakan Anlı, Tüm Kişiler'de %6,17 izlenme oranı ve %38,81 izlenme payı alarak en çok izlenen üçüncü yapım oldu.

atv Ana Haber Bülteni, ise gündemi belirleyen haberleriyle Tüm Kişiler Kategorisi'nde dördüncü sırasında yerini aldı.