Mutfak Bahane hafta finaline prenses kayınvalide damga vurdu!

atv ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane’de sular durulmuyor. Her gün 2 çeyrek altın ve finalde de tam 10 bilezik hediye eden Mutfak Bahane’de heyecan dolu anlar yaşandı.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor.

Mutfak Bahane'nin bu haftaki final gününe prenses kayınvalide Sedef damga vurdu. Prenses kostümü giyerek gelen kayınvalide, gelini Gönül'ü çok kızdırdı. Kayınvalidesi ile yarışmak istemediğini söyleyen Gönül gözyaşlarına boğuldu.

Fenomen çift Gönül ve Ahmet'e destek olmak isteyen Sevinç kayınvalide ise gözleme yapıp ekibe satınca ortalık karıştı.

Yediği yemekler ile herkesi şaşırtan sosyal medya fenomeni Ceren ise stüdyoda herkese korku dolu anlar yaşattı. Mutfağında yangın çıkartan Ceren ve Ali çifti yürekleri ağızlara getirdi.

Bütün hafta kayınvalidesi Sedef tarafından düşük puanlar alan Gönül, final günü on bileziği alamayınca kayınvalidesi ile ciddi bir kavga yaşadı. Gözyaşları içerisinde stüdyodan çıkarılan Gönül sakinleşmekte güçlük çekti.

Haftanın on bilezik kazananı Zeynep ve Emin çifti olurken yarışmaya veda edenler Ceren ve Ali oldu.