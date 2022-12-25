Ali Kağan Akbaş'ın yarıştığı Kim Milyoner Olmak İster, muhteşem bir bölümle atv ekranına geliyor. 100 bin TL değerindeki soruya ulaşan genç yarışmacı o soruya hangi cevabı verdi? İşte o soru: NASA, gezegenler arası seyahatlerdeki hesaplamalarda Pi sayısının virgülden sonraki kaç basamağını kullanmaktadır?

Ekranların en uzun soluklu genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı bir yarışma çıkaran Ali Kağan Akbaş, 100 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı. Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümünü burslu kazanan genç yarışmacı, kazanacağı para ödülüyle eğitimini Japonya'da sürdürmeyi planlıyor.

İşte Ali Kağan Akbaş'ın karşı karşıya kaldığı 100 bin TL değerindeki o soru...

NASA, gezegenler arası seyahatlerdeki hesaplamalarda Pi sayısının virgülden sonraki kaç basamağını kullanmaktadır?

a- 2

b- 15

c- 28.000

d- 41.000