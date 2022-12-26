Yeni yıl heyecanı atv’de yaşanıyor! Kim Milyoner Olmak İster’de Hülya Avşar sürprizi…

Türkiye’nin en çok izlenen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşını Hülya Avşar’ın konuk olduğu muhteşem bir bölümle karşılıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster Cumartesi 20.00’de yılbaşı özel bölümüyle atv’de.

atv, yeni yılı eğlence dolu bir programla karşılıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar konuk oluyor. Hülya Avşar'ın muhteşem performansıyla renklenen Kim Milyoner Olmak İster Cumartesi 20.00'de atv'de.

Milyoner'de Hülya Avşar rüzgarı esecek!

Yıl boyunca birbirinden ilginç soruları ve başarılı yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen Kim Milyoner Olmak İster, yeni yıla Hülya Avşar'ın şarkılarıyla giriyor. Ünlü sanatçının hem yarışıp hem eğleneceği yarışma, yılbaşı gecesine damga vurmaya geliyor.

2022 yılının son saatleri ve 2023'ün ilk anlarına eğlence dolu bir programla girmek için Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünü kaçırmayın.

Hülya Avşar'ın konuk olacağı Kim Milyoner Olmak İster Cumartesi 20.00'de atv'de.