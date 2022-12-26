Yılbaşında televizyonda neler var? TV’de yılbaşı eğlencesi… İşte yılbaşı TV ekranı ve yayın akışı...

31 Aralık 2022 TV’de neler var? atv yılbaşı gecesi eğlencesi ve daha fazlası… İşte merakla beklenen televizyonda yılbaşı eğlencesi…

Yeni yıl eğlencesi televizyon ekranında devam ediyor. 2022 yılına muhteşem dizi ve programlarla damga vuran atv, yılbaşı ekranı ile yine heyecanı ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Eğlence dolu bir geceyle 2022'ye veda eden atv, 2023 yılını da şarkılarla karşılıyor.

Hülya Avşar, yeni yıla atv'de giriyor

atv'nin yılbaşı ekranında Hülya Avşar'ın konuk olacağı Kim Milyoner Olmak İster muhteşem bir eğlence vadediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yılın en çok izlenen genel kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster, 2023 yılını coşkuyla karşılıyor. Hülya Avşar, Kim Milyoner Olmak İster'e sohbetiyle, şarkılarıyla ve yarışma performansıyla renk katacak.