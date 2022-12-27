Arife Gökçe'nin başına ne geldi?

Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'den haber alamadığı iddiasıyla Müge Anlı İle Tatlı Sert'e başvurdu.

Tokat'taki şüpheli kayıp oldukça esrarengizdi.5 çocuğu bulunan, 12 torun sahibi olan yaşlı kadının akıbeti merak konusu oldu.Köyde Sinan isminde takıntılı bir adam tarafından müstehcen mesajlar alan Arife Gökçe'nin başına kötü bir şeyler gelmesinden şüphelenildi. Öldürülmüş bile olabileceği düşünüldü.Ocakta yemeğini bırakan, ayağında terlikle kimliğini bile almadan evden çıkan kadının neden böyle bir şey yaptığı araştırıldı.Araştırmacı gazeteci Anlı'dan eşinin bulunması için yardım isteyen endişeli koca Fikri Gökçe'nin şüphelendiği tek bir kişi vardı.Bu kişi köydeki kadınların numaralarını ezbere bildiği öne sürülen Sinan isimli şahıstı.Karısıyla mutlu bir hayat sürdüklerini anlatan yaşlı adam, aynı köyde yaşadıkları Sinan'ın eşini sürekli rahatsız ettiğini aktardı ve Arife Hanım'a müstehcen mesajlar yazdığını anlattı.

Yaşlı kadına müstehcen mesajlar attı

Yaşlı kadın, jandarma ekipleri tarafından köpekler eşliğinde detaylı bir şekilde arandı ancak bir iz bulunamadı.Programda bugün yeni gelişmeler yaşandı. .Suçlamaların odağındaki isim Sinan, Arife Gökçe'nin kendisine "Sen adam değilsin, erkek değilsin!" dediğini öne sürdü.Kendisinin masum olduğunu anlatan Sinan isimli şahıs, "Bayılttılar, kaçırdılar!" diyerek köylüleri Mustafa Karaaslan ve Kadir Durmuş'u suçladı.Yaşlı kadın neden bulanamıyor?Köy halkı konuyla ilgili neden sessiz kalıyor?Neden canından endişe ediliyor? Didik didik aranan kadının başına ne geldi?N eden canından endişe ediliyor? Didik didik aranan kadının başına ne geldi?

Müge Anlı, kayıpları bulmaya, hasret alanları kavuşturmaya, faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor.Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınla hafta içi her gün 10.0'da atv'de