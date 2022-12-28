Birincinin adı değişmiyor atv!

atv, 27 Aralık’ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde yine birinci sırada yer aldı.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %7,82 izlenme oranı ve %31,00 izlenme payı alarak birinci oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam

Ekranların aksiyon dolu dizisi Ben Bu Cihan Sığmazam dün yayınlanan yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,32 izlenme oranı %17,56 alarak en çok izlenen dizi olarak ikinci sıraya yerleşti. 20+ABC1 kategorisinde ise %6,96 izlenme oranı ve %15,84 izlenme payı alarak birinci oldu.

15.Bölüm sonrası: Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak cenaze de yaptığı bombalı saldırı Cezayir ve yakınlarını büyük tehlike altına soktu.

Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalıştı. Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalıştı ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tuttu.

Cenazede yapılan bombalı saldırı sırasında Firuze ve Cezayir arasındaki gerilim yerini şefkate bıraktı. Yaşanan bu durum Leyla'nın içine ateş düştü. Gülendam'ın Firuze'yle ilgili sarf ettiği şaibeli söylemler Leyla'yı harekete geçirdi. Leyla konuyu araştırmaya başladı.

Gülendam torunu Jean Luc'u eve yemeğe davet etti ve bu sürpriz herkesi şaşırttı. Cezayir yeğeniyle evde karşılaşınca ortam gerildi Firuze mesleğine geri dönmenin sevincini yaşarken geçmişi onu rahat bırakmadı ve hastanede Jean Luc'la karşılaştı.

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