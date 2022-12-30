Mutfak Bahane'de duygu seli...

atv ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane’de sular durulmuyor. Her gün 2 çeyrek altın ve finalde de tam 10 bilezik hediye eden Mutfak Bahane’de heyecan dolu anlar yaşandı.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor.

Mutfak Bahane hafta finalinde olayların ardı arkası kesilmiyor. Yeni yıl menüsü ile başlayan programda fenomen gelin Zeynep'in yeni yıl için istediği hediye herkesi şok etti. Hamile olan Zeynep, bebeği için kayınvalidesinden altın emzik isteyince ortalık karıştı. Kayınvalidelerden büyük tepki alan Zeynep isteğinden vazgeçmeyince karşısında Sevinç kayınvalideyi buldu. Sevinç kayınvalide stüdyoda fırtına gibi esip hem gelinlere hem damatlara gözdağı verdi.

Astroloji merakı ile bilinen Sedef kayınvalide ise yarışmacıların burçları üzerinden onları yeni yılda nelerin beklediğini anlattı.Tadımda yaşanan büyük kriz ise finale damga vurdu. Kayınvalidesi Sedef'in verdiği puanlar sonrası Gönül yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı.Yılın son finalinde gözyaşı ve sevinç bir arada yaşandı. Fenomen gelin Seda'nın görüşmediği kayınvalidesine yazdığı mektup herkesi ağlattı.

Haftanın finalinde on bileziği de kazanan Seda iki duyguyu bir arada yaşadı.