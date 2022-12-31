Milyonları ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster’de 50 bin TL’lik sorunun heyecanı yaşandı. İşte Milyoner’deki o soru ve yaşananlar: 2014’te ABD’de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğünleri için harcadıkları para arttıkça hangisi olur?

Yılbaşı ekranına damga vuran Kim Milyoner Olmak İster'de Hülya Avşar'ın yarıştığı anlarda büyük bir eğlence yaşandı. Heyecan dolu anlarda Hülya Avşar ne kadar ödül kazandı?

2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğünleri için harcadıkları para arttıkça hangisi olur?

a- Boşanma ihtimalleri azalır

b- Boşanma ihtimalleri artar

c- Daha fazla çocuk yaparlar

d- Daha az çocuk yaparlar

Hülya Avşar'ın konuk olduğu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel yaynıyla atv'de devam ediyor.