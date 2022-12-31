2017’de ABD’de 1000 yetişkinle yapılan bir araştırmada sorulan “Çikolatalı süt nereden gelir” sorusuna katılımcıların yüzde 7’si ne cevap vermiştir?

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster’de yarışma ve eğlence bir arada devam ediyor. Sefo 50 bin TL değerindeki “2017’de ABD’de bin yetişkinle yapılan bir araştırmada sorulan “Çikolatalı süt nereden gelir” sorusuna katılımcıların yüzde 7’si ne cevap vermiştir?” sorusuna hangi yanıtı verdi?

atv'de yeni yıl coşkusu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programıyla devam ediyor. Son dönemde muhteşem şarkılarıyla rap müziğe yön veren Sefo'nun konuk olduğu yılbaşı programında 50 bin TL'lik sorunun heyecanı yaşandı.

Zorlu sorulara yanıt vererek ikinci baraj sorusunu geçen Sefo, 50 bin TL'lik soruyla karşı karşıya kaldı. Ünlü rapçi Sefo, Milyoner'de ne kadar ödül kazandı? Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında ter döken yarışmacının karşılaştığı o soru…

2017'de ABD'de bin yetişkinle yapılan bir araştırmada sorulan "Çikolatalı süt nereden gelir" sorusuna katılımcıların yüzde 7'si ne cevap vermiştir?

a- Uzaydan

b- Kahverengi ineklerden

c- Çikolata ağaçlarından

d- Petrol kuyularından

Doğru Cevap: Kahverengi ineklerden

Sefo'nun yarıştığı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle atv ekranında devam ediyor.