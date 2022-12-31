Milyoner’de Oktay Kaynarca rüzgarı… Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ünlü oyuncusu 200 bin TL’lik soruyla karşı karşıya. Charles Dickens hangisini mektup açacağı olarak kullanmıştır?

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de eğlence ve yarışma bir arada sürüyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın efsane oyuncusu Oktay Kaynarca'nın yarışmacı koltuğuna oturduğu Kim Milyoner Olmak İster'de keyifli anlar yaşanıyor.

atv'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Cezayir Türk karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Oktay Kaynarca, Milyoner'de iyi performansıyla dikkat çekti. 200 bin TL değerindeki soruya ulaşan Oktay Kaynarca, soruya hangi yanıtı verdi? İşte Milyoner yılbaşı özel programında o anlar…

Charles Dickens hangisini mektup açacağı olarak kullanmıştır?

a- Hiç kesmediği serçe parmak tırnağı

b- Çektirdiği köpek dişi

c- Ölen kedisinin patisi

d- Muhabbet kuşunun gagası

Büyük bir heyecana sahne olan 200 bin TL'lik soruda doğru cevap geldi mi? Yılbaşı gecesi coşkusu atv'de devam ediyor.