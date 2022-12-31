Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı gecesine de damga vuruyor. Ekranların sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, muhteşem bir yarışma performansıyla 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. Oktay Kaynarca, 1 milyon TL'lik soruyu gören beşinci yarışmacı olarak tarihe geçti.
Eğlence dolu anlarıyla yılbaşı gecesinin en çok konuşulan programı olan Milyoner'de bir anda heyecan dozu arttı. Son soruya ulaşan Oktay Kaynarca 1 milyon TL kazandı mı? İşte Milyoner'de o anlar…
Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
a- 5 Ekim 1582
b- 15 Ekim 1582
c- 5 Kasım 1582
d- 15 Kasım 1582
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel yayınıyla atv'de devam ediyor.