Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Ben Bu Cihana SIğmazam’ın başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca Milyoner’de milyonluk soruyla karşı karşıya… İşte o soru: Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma’da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı gecesine de damga vuruyor. Ekranların sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, muhteşem bir yarışma performansıyla 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. Oktay Kaynarca, 1 milyon TL'lik soruyu gören beşinci yarışmacı olarak tarihe geçti.

Eğlence dolu anlarıyla yılbaşı gecesinin en çok konuşulan programı olan Milyoner'de bir anda heyecan dozu arttı. Son soruya ulaşan Oktay Kaynarca 1 milyon TL kazandı mı? İşte Milyoner'de o anlar…

Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

a- 5 Ekim 1582

b- 15 Ekim 1582

c- 5 Kasım 1582

d- 15 Kasım 1582

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel yayınıyla atv'de devam ediyor.