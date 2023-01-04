Ateş Kuşları’nın yayın günü belli oldu! Ateş Kuşları ilk bölüm ne zaman? İşte yanıtı…

İlk tanıtımından itibaren adından sıkça söz ettiren yeni dizi Ateş Kuşları, yeni yılın ilk günlerinde atv izleyicisiyle buluşuyor. Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları ne zaman başlıyor?

atv'nin merakla beklenen dizisi Ateş Kuşları'nın ekran yolculuğuna başlayacağı tarih belli oldu. Muhteşem hikayesiyle ekrana damga vurması beklenen Ateş Kuşları hangi gün yayınlanacak? İşte Ateş Kuşları günü ve ilk bölüm tanıtımı…

Ateş Kuşları atv ekranında 13 Ocak Cuma akşamı başlıyor. Cuma 20.00'de izleyicisiyle buluşacak olan Ateş Kuşları, tanıtımlarıyla büyük heyecana sahne olurken kadrosuyla da ilgi odağı oldu. Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren yeni dizi Ateş Kuşları, yeni tanıtımıyla da dikkat çekti. Çok beğenilen yeni tanıtım dizinin meraklılarından tam not aldı.

Bozdağ Film imzasıyla ve güçlü kadrosuyla ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Ateş Kuşları 13 Ocak Cuma 20.00'de atv'de.