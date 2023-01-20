Güzide'nin yeni işindeki ilk sınavı

atv'nin güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen on yedinci bölümüyle yine çok beğenildi.

17.Bölümde neler yaşandı?

Yeşim'in mahkemede söyledikleriyle neye uğradığını şaşıran Tarık, Burcu'nun ölümüyle ilgili gerçekleri öğrendikten sonra ikinci bir şok yaşadı.

Ümit'in serbest kalmasıyla herkes derin bir nefes aldı. Güzide hayatını yoluna koymak için avukatlık bürosu açmaya karar verdi ancak maddi olarak yeterli birikimi olmaması önünde büyük bir engel oluşturdu. Annesine yardımcı olmak isteyen Ozan'ın kafası Oltan'dan gelen teklifle karıştı.

Oylum ailesine Tolga ile evlenme kararını açıkladı. Güzide, içten içe bu durumdan hoşlanmasa da ikiliyi tebrik etti. Oylum'u eğitimi ve kariyeri hakkında uyarmayı da ihmal etmedi. Tesadüfen bu habere denk gelen Behram ise bir hayli bozuldu.

Tarık'a karşı işbirliği içerisinde olan Oltan ve Elmas ise her geçen gün daha da yakınlaşırken Tarık'ın gizlediği mal varlığı hakkında yeni bilgiler elde etmeye başladılar.

Güzide'ye karşı savaş ilan eden Yeşim ve Tarık ikilisi de hız kesmeden planlarına devam etti. Güzide'yi boşanma davası konusunda ikna etmesi için Ozan ve Oylum'a para teklif eden Tarık çocuklarından aldığı yanıttan hiç memnun olmadı.

Diğer yandan Yeşim, Güzide'nin peşine taktığı gazeteciyle Ozan'ı Sezai'ye karşı doldurmayı başardı. Soluğu Sezai'nin yanında alan Ozan, ona annesiyle görüşmemesini söyledi.

Güzide'nin yeni bürosunun açılışında da olay çıkartan Yeşim ve Tarık ikilisi, tüm davetlilerin Güzide hakkında yazılmış olumsuz haberleri görmesini sağladı. El ele Güzide'nin karşısına çıkarak daha ilk günden Güzide'nin huzurunun kaçırmayı başardılar.