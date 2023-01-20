Mutfak Bahane'de sürpriz veda

atv ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane'de sular durulmuyor. Her gün 2 çeyrek altın ve finalde de tam 10 bilezik hediye eden Mutfak Bahane'de heyecan dolu anlar yaşandı.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor.

Hafta finalinde yapılmaması gereken bir hata yapan İmran gelin herkesi şok etti. Kekini yakan ve sonrasında sinirleri bozulan gelin stüdyoyu terk etti.

Mutfak Bahane'nin hafta finaline sürpriz bir veda damga vurdu.

Finale damga vuran açıklamalar ise fenomen gelin Seda'dan geldi. Finalde elenme adayı olmayı hak etmediği ve düşük puan veren yarışmacıların strateji yaptığını söyleyen fenomen gelin yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı. Herkesi şok eden vedada gözyaşları sel oldu.

Haftayı birincilik ile bitirenler ise çekilme kararlarına rağmen Seda ve Harun çifti oldu.