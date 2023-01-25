Ateş Kuşları'nın kötü adamı Çatal ilk kez konuştu

atv ekranlarında sezonun en iyi açılışını yapan 'Ateş Kuşları' dizisinde 'Çatal' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ahmet Saraçoğlu, karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, sezonun en iyi açılışını yapan dizisi Ateş Kuşları, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulan işleri arasında yerini aldı. Dizinin kötü karakteri "Çatal"a hayat veren Ahmet Saraçoğlu, rolü hakkında ilk kez konuştu.

"Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim"

Bu projede olmasının asıl sebebinin hikaye olduğunu dile getiren Ahmet Saraçoğlu; "Senaryo çok çarpıcı. Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim." dedi.

"Gözlem yaparak Çatal rolüne hazırlandım"

Ahmet Saraçoğlu, "Çatal rolüne nasıl hazırlandınız?" sorusuna "Gözlem yaparak hazırlandım. Yönetmenimizle birlikte yaptığımız çalışmalar, okuma provaları, yazarlarımızla karaktere dair yaptığımız çalışmalar yardımcı oldu." cevabını verdi.

"Çatal, sokağın kralı olmuş"

Başarılı oyuncu Ahmet Saraçoğlu: "Çatal, bir nevi sokağın kralı olmuş. Çok yalnız bir adam ve bu yalnızlık onda hiç iyi duygulara yol açmamış. En güçlü duygusu intikam ve yalnızlık." dedi.

"Çatal karakterinin hayatta başka dayanakları, başka motivasyonları var"

Saraçoğlu, "Karakterinizle benzer özellikler taşıyor musunuz?" sorusuna ise "Biraz farklı bir kötü karakter. Başka uç noktaları var. Hayatta başka dayanakları, başka motivasyonları var. Benimle hiçbir alakası yok." şeklinde yanıt verdi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik paylaşırken dizide ayrıca Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.