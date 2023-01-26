Esra Erol’da “10 yaş büyük karım beni dövüyor” diyen Selçuk Sarıtop’un talihsizliği…

atv’nin reyting rekortmeni programı Esra Erol’da gündeme oturmaya devam ediyor. Birbirinden farklı konuları gündeme taşıyan Esra Erol’da programında neler yaşandı? “Eşim beni dövüyor” açıklamasıyla gündem olan Selçuk Sarıtop kimdir?

Kısa süreli bir evlilik ve yolunda gitmeyen işler… İzmir'in Konak ilçesinden Esra Erol'da programına katılan Selçuk Sarıtop, "Kısa süren evliliğimde başıma gelmeyen kalmadı" dedi. Kendisinden 10 yaş büyük eşi Selma Sarıtop'tan boşanmak istediğini ifade eden 34 yaşındaki Selçuk Sarıtop, arkadaşlıkla başlayıp gönül ilişkisine dönen evliliğinin kendisine zarar verdiğini söyledi.

"Bana gösterdiği ilgiye kandım"

Selma Sarıtop ile tanıştığı ilk günlerde çok mutlu olduğunu belirten Selçuk Sarıtop, "O dönemde annemi kaybetmiştim. Eşimle boşanalı bir yıl olmuştu. Tanıştıktan sonra kızımla da çok iyi ilgilendi. Bu dönemde kendisine bağlandım" dedi.

Ailesinin bu evliliğe hiçbir zaman onay vermediğini dile getiren Selçuk Sarıtop, düğününe sadece bir arkadaşının katıldığını söyledi. Karısının evlilik sözleşmesine imza attığını anlatan Sarıtop, "Daha sonra evlilik sözleşmesini iptal ettim. Kendisine güvendiğim için sözleşmeye gerek duymadım" diye konuştu.

Kendisinden 10 yaş büyük olan eşinin şiddet uygulamaya başladığını belirten Selçuk Sarıtop, "Boşanmak istiyorum" dedi. Son dönemde eşinin kendisini eve sokmadığını da dile getiren Sarıtop, borçlarla mücadele ettiğini dile getirdi.