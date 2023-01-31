35 yıllık hasret Esra Erol'da sonra erdi

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına katılan Duran-Seydi Karkacı kardeşler 35 yıl önce annelerinin bırakıp gittiğini söyleyerek Esra Erol’dan yardım istedi.

Başarılı sunucu Esra Erol, yıllardır annelerini arayan kardeşlerin yüzünü güldürdü.

Esra Erol anne Fatma Aydın'ı, 24 saat içinde buldu.

Çok küçük yaşta annelik duygusunu yaşayan Fatma Aydın, "Babaları bana çok çektirdi. Aç kaldık. Oğlum Seydi 5 yaşındayken çalışıp bana ekmek getirdi. Herşey babasının yüzünden oldu. Gitmek zorunda kaldım" dedi.



Yıllardır evlatlarına kavuşmak istediğini söyleyen Anne Fatma Aydın, stüdyoda çocuklarına sarılıp "Beni affedin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Oğlu Seydi Karkacı söyledikleriyle herkesi duygulandırdı. "Gidişin beni çok yıktı anne. Hayat nasıl bir şey bu yaşa nasıl geldim, hiç bilmiyorum. Ben hiç okula gitmedim anne, sen olsan böyle mi olurdu. Ne olur yanımızda ol, bize bir daha bu acıyı yaşatma" dedi.

Anne ve oğulları dakikalarca birbirlerine sarılarak 35 yıllık hasreti gidermeye çalıştı.



Kavuşma anı Esra Erol'u gözyaşlarına boğdu ve "En büyük yarayı çocuklar alıyor. Elimde bir güç olsa hiçbir çocuğu annesiz babasız bırakmam. Kardeşleri, torunları, tüm aileyi bir araya getireceğim" sözlerini ekledi. O anlar ise sosyal medya da çok konuşulanlar arasında yer aldı.