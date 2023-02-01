Osman Bey, oğlu Orhan’ın yanında

“Yeise düşmek yok!”

'Kuruluş Osman'ın heyecanla ve merakla takip edilen 115. Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da, İsmihan Sultan'ın talimatıyla Esma tarafından zehirlenerek felç olan Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzer. Zor günler geçiren ve bir daha toparlanamayacağını düşünen Orhan Bey'e babası Osman Bey ve Kayı Obası destek olur.

'Kuruluş Osman'ın 115. Bölümünde, ağabeyi Orhan Bey'in felç olmasından kendini sorumlu tutan Alaeddin Bey, babası Osman Bey'le beraber tekerlekli sandalye yapar. Osman Bey, Orhan Bey'in "Ne elim, ne ayağım tutar… Gayrı pusat tutamayacağım ben baba! Ben öldüm! Bu yatak da mezarımdır." sözlerine karşılık "Tutacaksın evlat! Pusat da tutacaksın ayağa da kalkacaksın! Yeise düşmek yok! Gayrı yatma vakti bitti oğul! Ayağa kalkabilmek için evvela bu otağdan çıkacaksın!" diyerek Orhan Bey'e, destek olmak amacıyla onu oba halkının gözü önünde önce kucağına alır sonra da tekerlekli sandalyesine oturtur. Osman Bey, "Sen kalkacaksın Orhan, sen ayağa kalkacaksın, memleket ayağa kalkacak!" diyerek bütün Kayı Obası ile birlikte oğluna destek olur.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 115. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.