Salı akşamının en çok izleneni atv

Esra Erol'da
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %7,53 izlenme oranı ve %26,17 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.
Ben Bu Cihana Sığmazam
Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam ise dün akşam yayınlanan 19. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,07 izlenme oranı ve %16,71 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşerek en çok izlenen dizi oldu.