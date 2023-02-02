Günler değişiyor, birinci değişmiyor atv

atv, 1 Şubat’ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı.

Kuruluş Osman

#OsmanBeyim etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman', 115. Bölümüyle Tüm Kişiler'de %10,66 izlenme oranı ve %24,82 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %7,89 izlenme oranı ve %20,52 izlenme payı 20+ABC1'de %9,98 izlenme oranı ve %22,38 izlenme payı alarak tüm kategorilerde açık ara birinci olurken, Kuruluş Osman yeni bölüm özeti de Tüm Kişiler'de 4. Sıraya yerleşti.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %7,13 izlenme oranı ve %26,38 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım Müge Anlı ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler'de %5,96 izlenme oranı ve %32,77 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti.