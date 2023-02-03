Ateş Kuşları, Türkiye’nin gündeminde

“Garibanın çilesi bitmez ama kardeşi de bitmez!”

Sezonun en çok konuşulan dizisi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 4. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. 'Ateş Kuşları Mola Yeri'nde çıkan büyük yangının ardından yuvalarını kaybedip sokağa dönen Ateş Kuşları, çareyi arsa sahibi Zümrüt'ü polise ihbar etmekte buldu. Polisin mekâna yaptığı baskının ardından Zümrüt tutuklandı.

'Ateş Kuşları'nın 4. Bölümünde, tutuklanan Zümrüt'ün adamları, "Zümrüt abimizi içeri attırıp arazisine konacağını mı sandın Ali?" diyerek hesap sordular. Zümrüt'ün adamları, Ali'ye saldırırken Gülayşe ve Yakup da ağabeyleri Ali'ye yardım etti. Öte yandan tüm bunlar yaşanırken Sabit de krize girdi. Yaşanan arbedede Ali yaralanırken, Ali'nin çalıştığı çöplükteki iş arkadaşları bir kamyonla yardıma geldiler. Zümrüt'ün adamları bir bir yere yığılırken, Ali de işçi arkadaşlarına minnetle teşekkür etti. Ali, Zümrüt'ün korumasına "Zümrüt Abi'ni içeri attırıp arazisine konacağımı sanırken yanılmadın... Ama o, garibana gücünün yeteceğini düşünerek çok yanıldı!" dedi. Böylelikle, Ateş Kuşları bu saldırıdan kurtuldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 4. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.