Mutfak Bahane'de duygusal anlar

atv ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane'de heyecan dinmiyor. Her gün 2 çeyrek altın ve finalde de tam 10 bilezik hediye eden programın hafta finalinde duygusal anlar yaşandı.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor.

Mutfak Bahane hafta finalinde gözyaşları sel oldu.

Mutfak bahane final günü fenomen gelin Zeynep herkesi korkuttu. Yedi buçuk aylık hamile olan ve yemek yaptığı sırada fenalaşan Zeynep, büyük panik yarattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yüksek tansiyonu düşürülen Zeynep'in ilerleyen günlerde yarışmaya devam edip edemeyeceği merak konusu oldu.

Günlerdir ilk eşinden gördüğü şiddet ve üç çocuğuna olan özlemi ile herkesi gözyaşlarına boğan yabancı gelin Burul ise hayaline kavuştu. Gelinlik hayali gerçek olan Burul Kırgızistan'daki annesi ve çocuklarına seslendi. İlk evliliğinde benzer sorunlar yaşayan Gönül ise Burul ve Murat çiftine kazandığı iki altını hediye etti.

Finalde on bileziğin sahibi Zeynep ve Emin çifti olurken; Ferdi, eşi ve annesine sormadan çekilme kararı aldığını açıklayarak çeyrek finalde olmayacaklarının sinyalini verdi.

Mutfak Bahane'de çeyrek final başlıyor!

6 Şubat Pazartesi, Ayşe Dinçer nam-ı diğer Ankaralı Ayşe'nin yarışmacı olarak katılacağı altın yağmuru Mutfak Bahane'de başlıyor. Bir ay boyunca eleme olmadan gelinler ve kayınvalideler tam tamına 40 bilezik ve 40 altın için kıyasıya yarışacak.