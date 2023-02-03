Tarık'ın ihanetleri sınırı aştı

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, dün akşam ekrana gelen on dokuzuncu bölümüyle yine çok beğenildi.

19.Bölümde neler yaşandı?

Güzide, Tarık'ın oyunu sonucu ailesiyle birlikte beş parasız ve evsiz kaldı. Bu çaresiz ortamda Behram evini Güzide ve ailesine açtı. Elmas satış işlemlerini detaylı bir şekilde inceleyince Tarık'ın bu satışı yıllar önce yaptığı ortaya çıktı.

Tarık'ın karmaşık geçmişinin ağlarına dolanan tek kadın Güzide değildi. Tanıdık bir simâ Yeşim'in karşısına çıkıp Tarık'ın yıllar önce kendisiyle birlikte olduğunu iddia etti. Davetsiz misafir Nihal'in yanında Öykü yaşlarında bir kız çocuğu da vardı. Yeşim, tuzağa düşmeyip kızın Tarık'a ait olmadığını hemen anlayınca Nihal asıl planını açıkladı: kızını Tarık'ınmış gibi göstererek yüklü miktar para almanın peşindeydi. Ve DNA testini geçebilmesi için Yeşim'in yardımına ihtiyacı vardı.

Güzide'nin evine yerleşen Yeşim, Güzide'ye karşı savaş ilan ederken teyzesini de bakıcı olarak işe aldı. Sonunda istediğini elde ettiğini sanan Yeşim, Tarık'ın davranışlarından dolayı onunla mutlu olamayacağını fark etti. Ve Nihal'le işbirliği yapmaya karar verdi. Nihal'in DNA testini geçmesi için Öykü'nün saç tellerini verecek, karşılığında da paranın yarısını alacaktı.

Tarık, Yeşimden önce birlikte olduğu Nihal'in karşısına çıkıp bir çocukları olduğunu söylemesiyle neye uğradığını şaşırdı. DNA testi ile Tarık'ı iyice köşeye sıkıştıran Nihal ve Yeşim, Tarık'ın verdiği tepkiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Nihal, Yeşim'i de kandırmayı başardı.

Ailesine yapılanlara sessiz kalmayan Ozan, Tarık'la yüzleşmek için yanına gitti. Baba oğlun kavgasının sonucu Elmas'ın da desteğiyle Tarık için ağır oldu. Oltan'a karşı intikam planları yapan Ozan, yeniden onun yanında işe başladı. Bu haber Güzide'nin hiç hoşuna gitmedi.

Oylum ve Tolga cephesinde ise sular duruldu. Ayrı kalmaya dayanamayan ikili barıştı. Bir an olsun bu ayrılıkla umutlanan Behram'ın ise Oylum'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Tolga'nın Oltan ve Güzide'yi buluşturma planı ise Tolga'nın düşmanının silahlı saldırısı yüzünden hiç beklenmedik bir şekilde son buldu.