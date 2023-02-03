Türkiye nefesini tuttu Esra Erol’u izledi!

Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 2 Şubat Perşembe günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde "Esra Erol'da" programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,06 izlenme oranı ve %27,08 izlenme payı alarak birinci oldu ve listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.

35 yıllık anne hasreti canlı yayında bitmişti!

Esra Erol'da programına katılan Duran ve Seydi Karkacı kardeşler 35 yıl önce annelerinin bırakıp gittiğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti. Anneyi 24 saat içinde bulan Esra Erol canlı yayında büyük bir kavuşmaya imza atmış, kavuşma esnasında anne ve oğullarının yanı sıra Esra Erol da gözyaşlarına boğulmuştu.

Saatler içinde bulunan anne Fatma Aydın, dün canlı yayına gelerek çocuklarına kavuştu. Duygusal anların yaşandığı kavuşmada Karkaca kardeşler, anne ve Esra Erol başta olmak üzere seyirciler de gözyaşlarına hakim olamadı. Yılardır evlatlarına kavuşmak istediğini söyleyen Anne Fatma Aydın, stüdyoda çocuklarına sarılıp "beni affedin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.