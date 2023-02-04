"Ateş Kuşları" izleyiciye duygusal anlar yaşattı

Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, dördüncü bölümüyle de büyük bir ilgi gördü.

#AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok sayıda yorum ve beğeni alan dizinin yeni bölümü, izleyiciye duygusal anlar yaşattı.

Ateş Kuşları'nın dördüncü bölümünde sokak çocuğu Yakup'un kardeşi Harun'la kavuşması ve Mercan'ın Eyüboğlu Köşkü'nde Gazeteci Sezin ile karşılaşması geceye damgasını vurdu.

Ateş Kuşları'nın dördüncü bölümünde neler oldu?

Tutuklanan Zümrüt'ün adamları, "Zümrüt abimizi içeri attırıp arazisine konacağını mı sandın Ali?" diyerek hesap sordular. Zümrüt'ün adamları, Ali'ye saldırırken Gülayşe ve Yakup da ağabeyleri Ali'ye yardım etti. Öte yandan tüm bunlar yaşanırken Sabit de krize girdi. Yaşanan arbedede Ali yaralanırken, Ali'nin çalıştığı çöplükteki iş arkadaşları bir kamyonla yardıma geldiler. Zümrüt'ün adamları bir bir yere yığılırken, Ali de işçi arkadaşlarına minnetle teşekkür etti. Ali, Zümrüt'ün korumasına "Zümrüt Abi'ni içeri attırıp arazisine konacağımı sanırken yanılmadım... Ama o garibana gücünün yeteceğini düşünerek çok yanıldı!" dedi. Böylelikle, Ateş Kuşları bu saldırıdan kurtuldu.

Gülayşe, Yakup'un kardeşini bulmak için gözünü karartıp Çatal'ın inine girdi. Hem Çatal'ın zulasını çaldı, hem de Yakup'u kardeşi Harun'la buluşturdu.

Yaralanan Şirin'i eve götüren Mercan, Eyüboğlu Köşk'üne sızmayı başardı. Nizam Eyüboğlu; Komiser Barbaros'tan umudu kesince son çare olarak 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar'ın haberini yapan Gazeteci Sezin'e ulaşıp akşam yemeğe davet etti. Yaralı halde evde oturan Şirin, yemek yapamayacak durumda olduğundan, Mercan yemek yapmayı ve evdeki işlerde yardımcı olmayı teklif ederek köşk ahalisinin güvenini kazandı.

Mercan, akşam yemekte Nizam Eyüboğlu'nun yanında, 23 yıl önce kendisine "Büyüyünce ne olacaksın, hayalin ne?" diye soran Gazeteci Sezin'i ve eşini görünce şok geçirdi. Aynı zamanda Sezin'in televizyonda "Eyüboğlu Ailesi bir gecede iki kayıp yaşadı. Anne öldü, bebek kayıp" haberini yaptığını anımsayan Mercan fenalaştı. Sezin'in "Pardon, ben sizi tanıyor muyum?" sorusuna Mercan yutkunarak cevap veremedi.