Yardım miktarı 4 milyon TL'ye ulaştı! Depremzedelere yardım için MUGE yaz 2868 gönder!

Müge Anlı'nın çağrısının ardından SMS ile yardım yapanların sayısında büyük artış yaşandı.

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremle sarsıldı. Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı 'depremzedelere destek' çağrısı ise anında karşılık buldu. Müge Anlı ve Dostları tarafından Türk Kızılayı aracılığıyla başlatılan bağış kampanyasında toplanan miktar 4 milyon TL'ye ulaştı. Bu miktara yalnızca MUGE yazarak 2868'e mesaj gönderen kullanan yardımseverlerin dahil olduğu vurgulandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında paylaşılan hesap numaralarına yurt içi ve yurt dışından gönderilen bağış miktarlarının ise daha sonra belli olacağı açıklandı.

MUGE yaz 2868'e SMS gönder!

Müge Anlı'nin öncülüğünde büyük bir destek miktarına ulaşılırken yardımların hızla devam ettiği öğrenildi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için destek sağlamak isteyenlerin MUGE yazarak 2868'e mesaj gönderebileceği hatırlatıldı.

7.7 ve 7.6'lık iki depremin vurduğu Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Kilis'te Müge Anlı ve Dostları'nın açacağı aşevleri depremzedelere sıcak yemek sunacak.