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HABERLER 33 saat sonra gelen mucize.... 4 yaşındaki "Ata Taner" kurtarıldı

33 saat sonra gelen mucize.... 4 yaşındaki "Ata Taner" kurtarıldı

GİRİŞ TARİHİ:  07.02.2023, 14:50 GÜNCELLEME TARİHİ:  07 Şubat 2023 Salı, 15:54
33 saat sonra gelen mucize.... 4 yaşındaki "Ata Taner" kurtarıldı

Mucizenin adı Ata Taner...

Hatay Serinyol'da bir mucize yaşandı. Depremden sonra 33 saat geçmesine rağmen enkazdan minik bir çocuk kurtarıldı. Küçük çocuk sesini duyan akipler 5 saat süren hummalı çalışmalar sonucunda Ata Taner'i sağ salim enkazdan çıkardı.

Hatay'dan sevindiren haber...

Yaşam kolidorundan geçirilip sedyeye alınan Ata'nın hayata tutunmasıyla umutlar yeniden filizendi. Küçük çocuk alkışlar arasında ambulansa taşındı. Ata Taner'in yakınları mutluluk gözyaşları döktü. Aile bireylerinden iki kişinin daha moloz yığının altından çıkarılmaıs için çalışamlar devam ediyor.

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