Deprem faciasında 2. gün! 7.7 ve 7.6'lık depremin sebebi ne? Doğu Anadolu Fay Hattı için risk sürüyor mu?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkileri giderilirken merkez üssü Elbistan olan ikinci bir deprem meydana geldi. İlk depremden bağımsız bir şekilde meydana gelen bu sarsıntının büyüklüğü ise 7.6 oldu. Doğu Anadolu Fayı üzerinde yer alan bu fayların kırılması ne anlama geliyor? DAF üzerinde yeni bir deprem bekleniyor mu? Uzmanlar, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş Depremi için hangi açıklamaları yaptı?

Türkiye, 6 Şubat sabahına büyük bir deprem felaketiyle uyandı. Kahramanmaraş'ta sabaha karşı 4.17'de meydana gelen deprem birçok ili vurdu. 10 şehirde hissedilen depremde binlerce bina yıkıldı. Başta Kahramanmaraş olmak üzere, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te binlerce kişiyi evsiz bırakan deprem felaketi, Suriye'de de yıkıma yol açtı.

85 milyonun tek yürek olduğu deprem felaketinde yardımlar günden güne artarken arama-kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. AFAD, UMKE, Kızılay ekiplerinin yanı sıra farklı yardım kuruluşları da bölgede yaraları sarmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları da deprem felaketini yaşayan şehirlere sevk ediliyor.

Kahramanmaraş'taki deprem neyi işaret ediyor? Kahramanmaraş ve çevresinde yeni bir deprem bekleniyor mu? Artçılar ne kadar süre daha devam edecek?

Deprem uzmanlarının daha önce işaret ettiği bir fay hattının üzerinde bulunan Kahramanmaraş, 500 yıl aradan sonra büyük bir depremi ortaya çıkardı. Meydana gelen iki depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı yaşandı. Depremin artçılarının bir yıl boyunca devam edebileceğini belirten uzmanlar, hasarlı evlere girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

atv Ana Haber'de açıklamalar yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşananları yüz yılın felaketi olarak nitelendirdi. İlk deprem sonrasında artçıların Hatay'a dahi sıçradığını ifade eden Şükrü Ersoy, "Normalde artçıların kırılan fay zonunda yaşanması gerekiyordu ama bu bölgede gerilim daha geniş bir alana yayıldı" dedi.