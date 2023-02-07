Depremde can kaybı 3381'e yükseldi

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin son bilgileri paylaştı.Bölgede 285'ten fazla artçı deprem olduğunu belirten Tatar, sayının sürekli arttığını belirterek hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

"Riskli binalara girmeyin"

"Şu ana kadar yaşamını yitirmiş olan vatandaşımızın sayısı 3 bin 381. Yaralı sayısı 20 bin 426. Şu ana kadar teyit edilmiş yıkılmış olan bina sayısı 5 bin 775. Bununla birlikte teyit edilmemiş ancak yıkıldığı ihbarı gelen toplam bina sayısı 11 bin 202.Bölgede 24 bin 443 personel görev yapmakta... Farklı kurumlardan oluşan arama kurtarma ekibi sürekli artıyor... "