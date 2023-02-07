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HABERLER 33 saat sonra gelen mucize haber

33 saat sonra gelen mucize haber

GİRİŞ TARİHİ:  07.02.2023, 14:41 GÜNCELLEME TARİHİ:  07 Şubat 2023 Salı, 15:02
33 saat sonra gelen mucize haber

4 yaşındaki Ata Taner 33 saat sonra enkaz altından canlı olarak kurtarıldı.

Hatay Serinyol'da dört katlı binanın enkazının altında dört kişinin olduğu bilgisi gelmişti. Beş saatlik bir arama kurtarma operasyonu neticesinde 4 yaşındaki Ata Taner alkışlar eşliğinde moloz yığının altından canlı olarak kurtarıldı.

Mucizenin adı Ata Taner

Saatler süren umutlu bekleyiş sonuç verdi ve Ata Taner kurtarıldı. AFAD ve sağlık görevlilerinin hummalı çalışması sonucunda hayata dönüş yaptı. İlk tedavisi yapıldıktan sonra, yaşam koridorundan geçirilerek hastaneye götürüldü minik Ata.
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