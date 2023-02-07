33 saat sonra gelen mucize haber

4 yaşındaki Ata Taner 33 saat sonra enkaz altından canlı olarak kurtarıldı.

Hatay Serinyol'da dört katlı binanın enkazının altında dört kişinin olduğu bilgisi gelmişti. Beş saatlik bir arama kurtarma operasyonu neticesinde 4 yaşındaki Ata Taner alkışlar eşliğinde moloz yığının altından canlı olarak kurtarıldı.Saatler süren umutlu bekleyiş sonuç verdi ve Ata Taner kurtarıldı. AFAD ve sağlık görevlilerinin hummalı çalışması sonucunda hayata dönüş yaptı. İlk tedavisi yapıldıktan sonra, yaşam koridorundan geçirilerek hastaneye götürüldü minik Ata.