Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti

Malatya'da enkaz altında kalan Ahmet Eyüp Türkaslan'ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Açıklama, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan geldi.

10 şehirde yıkıma yol açan Kahramanmaraş Depremi, spor camiasında da büyük üzüntüye yol açtı. Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Türkaslan ile ilgili ilk açıklama hocası Yılmaz Vural'dan gelirken Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan bilgilendirme spor dünyasını yasa boğdu.

Açıklama kulübünden geldi...

Yeni Malatyaspor resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: "Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan."