Cumhurbaşkanı Erdoğan can kaybını açıkladı: "Vefat sayısı 9 bin 57..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay’daki incelemeleri sırasında vefat sayısının 9 bin 57’ye ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'tan sonra Hatay'daki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan can kaybının 9 bin 57'ye, yaralı sayısının da 52 bin 979'a ulaştığını söyledi. "Dünyada eşine az rastlanır 2 depreme maruz kaldık" dedi. Hatay'da da durumun Kahramanmaraş'tan farklı olmadığını dile getirdi.

Deprem bölgelerinin hepsinde canla başla bir çalışma olduğunu, yardım konvoylarının 81 ilden yola çıktığını söyledi. Devlet millet omuz omuza vererek birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmayacağız diyerek ekledi.Bir yıl içerisinde tüm felaketzedelerin konutlarının 10 vilayetin 10nunda TOKİ ile birlikte konutları yapacaklarını söyledi. Erdoğan "Bugün bizim için sınama günü bu millet bunu da atlatacaktır" dedi.